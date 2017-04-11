Команда из Неверкино приняла участие в поволжском этапе чемпионата по футболу Спорт

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Команда неверкинской школы-интерната Пензенской области приняла участие в поволжском этапе XII всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», который завершился в Казани.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон», команда из Неверкино не смогла пробиться в финал.

В финале в старшей возрастной группе, в которую вошли дети 2002–2003 годов рождения, за первое место боролись футболисты из бирского детского дома из Башкортостана и республиканской специальной общеобразовательной школы имени Н.А. Галлямова из Татарстана. Результатом матча стала победа школьников из Казани со счетом 5:0.

Среди школьников 2004–2005 годов рождения первое место заняла команда детского дома из Орска. Она обыграла воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» из Сызрани со счетом 3:0.

Третье место в обеих возрастных категориях заняли футболисты из люльпанского детского дома Республики Марий Эл.

Обладатели призовых мест получили кубки и призы из рук директора компании «МегаФон» в Татарстане Андрея Золотарева, а победители — еще и путевку на всероссийский этап соревнований, который пройдет в Сочи в конце мая.

Школьники, ставшие лучшими в личном зачете, получили памятные фото с почетным гостем соревнований — ветераном казанского футбола, экс-защитником «Рубина» Альбертом Файзуллиным и были отмечены наградами.

В младшей возрастной группе лучшим вратарем стал Федор Королев из Марий Эл, нападающим — Николай Игольников из Самарской области, защитником — Валентина Трегуб из Саратовской области, бомбардиром — Денис Эшплатов из Марий Эл, лучшим игроком — Данил Сонин из Оренбургской области.

Среди участников старшей группы титул лучшего вратаря завоевал Олег Федоров из Марий Эл, нападающего — Александр Баталов из Башкортостана, защитника — Николай Ягольников из Оренбургской области, бомбардира — Данил Ишпайкин из Марий Эл, лучшего игрока — Влад Нургаянов из Татарстана.

Особый вклад в ход соревнований внесли волонтеры, объединенные АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», которые на протяжение всего мероприятия оказывали командам неоценимую помощь и поддержку.

По словам директора компании «МегаФон» в Татарстане Андрея Золотарева, соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся уже 12 лет.

«За это время тысячи мальчишек и девчонок почувствовали вкус победы, получили стимул активнее тренироваться и работать над собой, чтобы добиться высоких результатов. Каждый из участников по-своему талантлив и способен на большие достижения. Мы верим, что поддерживая детский спорт, мы вносим вклад в правильное развитие нового поколения граждан нашей страны», — отметил он.