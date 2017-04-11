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Роман Людучин открыт для предложений от клубов КХЛ

12:45 | 11.04.2017 | Спорт

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Уроженец Пензы, воспитанник пензенского «Дизеля», игрок «Югры» Роман Людучин, который в настоящее время принимает участие в весенних сборах на малой родине, рассчитывает и дальше выступать в Континентальной хоккейной лиге, однако пока точно не знает, цвета какого клуба будет защищать в следующем сезоне.

Роман Людучин открыт для предложений от клубов КХЛ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дизель» — это вариант, но хотелось бы, чтобы этот вариант для меня был существенен через 7–10 лет, чтобы где начал, там и закончил. Хочется все же поиграть в той лиге, где собраны самые лучшие команды, игроки. Хотелось бы там задержаться подольше», — пояснил он в ходе открытой тренировки пензенского клуба «Дизель» во вторник, 11 апреля.

По словам хоккеиста, действующий контракт у него заканчивается 30 апреля.

«Есть агенты, которые разговаривают с клубами об условиях, мне остается только ждать и рассматривать варианты, какой для меня будет лучше», — сказал спортсмен.

Роман Людучин добавил, что в Пензу приезжает по окончании каждого сезона.

«Я здесь живу, у меня здесь родители, свой дом. Я возвращаюсь домой, занимаюсь семейными делами. А с «Дизелем» просто благополучно мне разрешили потренироваться, чтобы не терять форму, готовиться на следующий сезон», — пояснил хоккеист.
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