Четыре футболистки из Пензы вызваны в сборную России Спорт Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Четыре игрока пензенского женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» в составе национальной сборной начали подготовку к VIII международному турниру, посвященному Дню Победы. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба клуба «Лагуна-УОР», в национальную сборную вызваны Ксения Олькова, Ольга Тигина, Александра Чернова и Лиана Юхаева. Помимо пензенских спортсменок, в сборах принимают участие Алина Ефипова, Светлана Иванова,Татьяна Коржова, Татьяна Кулешова из «Снежаны-Котельники»; Варвара Бычкова, Виктория Кузнецова, Александра Самородова из «Запсибколледжа»; Анастасия Григорьева, Дина Данилова, Екатерина Редько из «Торпедо-МАМИ» и Светлана Круглова из испанской команды «Катгас Энерхия». Учебно-тренировочный сбор завершится в предстоящее воскресенье, 16 апреля. Нашли ошибку в тексте?

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