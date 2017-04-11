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Четыре футболистки из Пензы вызваны в сборную России

15:41 | 11.04.2017 | Спорт

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Четыре игрока пензенского женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» в составе национальной сборной начали подготовку к VIII международному турниру, посвященному Дню Победы.

Четыре футболистки из Пензы вызваны в сборную России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба клуба «Лагуна-УОР», в национальную сборную вызваны Ксения Олькова, Ольга Тигина, Александра Чернова и Лиана Юхаева.

Помимо пензенских спортсменок, в сборах принимают участие Алина Ефипова, Светлана Иванова,Татьяна Коржова, Татьяна Кулешова из «Снежаны-Котельники»; Варвара Бычкова, Виктория Кузнецова, Александра Самородова из «Запсибколледжа»; Анастасия Григорьева, Дина Данилова, Екатерина Редько из «Торпедо-МАМИ» и Светлана Круглова из испанской команды «Катгас Энерхия».

Учебно-тренировочный сбор завершится в предстоящее воскресенье, 16 апреля.
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