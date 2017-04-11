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Реконструкция пензенского спорткомплекса «Зенит» к ЧМ-2018 идет с отставанием от графика

19:16 | 11.04.2017 | Спорт

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Работы по реконструкции тренировочной площадки спорткомплекса «Зенит» в Пензе, который планируется задействовать в рамках подготовки одной из команд к чемпионату мира по футболу 2018 года, ведутся с отставанием от графика. К такому выводу пришел глава регионального Минстроя Александр Гришаев в ходе выездного совещания на объекте во вторник, 11 апреля.

Реконструкция пензенского спорткомплекса «Зенит» к ЧМ-2018 идет с отставанием от графика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Министр указал на крайне неудовлетворительный ход выполнения строительно-монтажных работ.

В ходе совещания заказчику – МКУ «Управление капитального строительства Пензы» и генеральной подрядной организации – МУП «Пензгорстройзаказчик» были даны поручения, которые, как ожидается, позволят нормализовать ситуацию и ввести объект в эксплуатацию в установленные сроки, сообщает пресс-служба областного министерства строительства и дорожного хозяйства.
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