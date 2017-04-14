В Пензу на соревнования по шахматам приедет Кирсан Илюмжинов Спорт

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов посетит Пензу в среду, 19 апреля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минспорта региона, он станет почетным гостем кубка губернатора Пензенской области по шахматам, который пройдет на базе дворца спорта «Воейков».

«Также на соревнования приглашены директор представительства ФИДЕ в России Берик Балгабаев, генеральный директор некоммерческого партнерства «Шахматы в школах», первый вице-президент Федерации шахмат Москвы Никита Ким», — добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что данные соревнования пройдут в седьмой раз.

«В них примут участие команды городских округов и муниципальных районов Пензенской области», — сказали в пресс-службе.