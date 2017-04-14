В Пензе прошли соревнования по теннису среди лиц с ПОДА Спорт

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Чемпионат и первенство по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Центральный» в Пензе в пятницу 14 апреля.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» главный судья соревнований Александр Талышев, в состязаниях приняли участие девять спортсменов в возрасте до 18 лет и 12 человек — старше.

Победители и призеры определялись в нескольких категорий с учетом нарушений здоровья.

Среди мужчин в 6-м классе победителем стал Антон Ионкин, второе место занял Александр Гончаров, а третье — Александр Сапыряев.

В 8-м классе «золото» завоевал Олег Горбунов, «серебро» — Владимир Акимов, а «бронзу» — Дмитрий Гришин.

В 11-м классе победу одержал Борис Горшков, которому уступили Дмитрий Дутов и Евгений Ельляев, занявшие второе и третье места соответственно.

Среди женщин в 6-м классе победила Татьяна Алексеева, а в 9-м — Юлия Лямкина.

В 11-м классе первое место заняла Дарья Шкрябина, второе — Оксана Зорина, а третье — Олеся Арбузова.