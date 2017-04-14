22:01:31 Пятница, 14 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе прошли соревнования по теннису среди лиц с ПОДА

17:48 | 14.04.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Чемпионат и первенство по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Центральный» в Пензе в пятницу 14 апреля.

В Пензе прошли соревнования по теннису среди лиц с ПОДА

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» главный судья соревнований Александр Талышев, в состязаниях приняли участие девять спортсменов в возрасте до 18 лет и 12 человек — старше.

Победители и призеры определялись в нескольких категорий с учетом нарушений здоровья.

Среди мужчин в 6-м классе победителем стал Антон Ионкин, второе место занял Александр Гончаров, а третье — Александр Сапыряев.

В 8-м классе «золото» завоевал Олег Горбунов, «серебро» — Владимир Акимов, а «бронзу» — Дмитрий Гришин.

В 11-м классе победу одержал Борис Горшков, которому уступили Дмитрий Дутов и Евгений Ельляев, занявшие второе и третье места соответственно.

Среди женщин в 6-м классе победила Татьяна Алексеева, а в 9-м — Юлия Лямкина.

В 11-м классе первое место заняла Дарья Шкрябина, второе — Оксана Зорина, а третье — Олеся Арбузова.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пройдет конференция «Языковые и культурные реалии современного мира» В Пензе появится пешеходный переход со светодиодами
В общежитии Заречного мужчину ударили ножом в грудь Осужден житель Заречного, заставивший знакомую взять ноутбук в кредит
Хранивший дома боевую гранату житель Кузнецка отправится в колонию Более 500 полицейских будут следить за порядком на Пасху в Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама