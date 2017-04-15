Пензенский «Дизель» разгромил «Заречных бобров» со счетом 7:1 Спорт

Пенза, 15 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» разгромил «Заречных бобров» со счетом 7:1 в товарищеском матче, который состоялся в минувшую пятницу, 14 апреля.

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Встреча профессионального и любительского клубов прошла в Заречном в предпоследний день сборов пензенской команды.

В составе «Дизеля» отличились Денис Бельский, Давид Думбадзе, Дмитрий Тарасов, а также игроки, которые находятся на просмотре в пензенском клубе, ― Булат Хамматов, Дмитрий Дрожжин, Антон Моренец и Артем Пуголовкин.

По словам генерального менеджера «Дизеля» Кирилла Двуреченского, команда не рассматривала этот матч как контрольный или проверочный для новичков.

«Часть ребят удалось просмотреть еще раз не в тренировочном процессе, а в режиме игры. Главная же цель таких дружеских встреч ― подарить болельщикам праздник. Я думаю, что это удалось на все 100%», ― цитирует Кирилла Двуреченского пресс-служба «Дизеля».