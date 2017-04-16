Фесикова и Андреева включены в состав сборной России на ЧЕ по плаванию Спорт Пенза, 16 апреля 2017. PenzaNews. Пензенские спортсменки Анастасия Фесикова и Виктория Андреева включены в состав сборной России для участия в чемпионате Европы по плаванию, который пройдет в Венгрии с 23 по 30 июля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Всего в национальную команду вошли 28 пловцов. Честь страны будут отстаивать Евгений Рылов, Григорий Тарасевич, Климент Колесников, Владимир Морозов, Данила Изотов, Александр Красных, Всеволод Занько, Антон Чупков, Илья Хоменко, Олег Костин, Кирилл Пригода, Никита Королев, Александр Попков, Михаил Довгалюк, Никита Лобинцев, Евгений Седов, Даниил Пахомов и Илья Дружинин. Также в состав сборной включены Юлия Ефимова, Вероника Попова, Дарья Устинова, Светлана Чимрова, Анастасия Гуженкова, Арина Опенышева, Розалия Насретдинова, Наталья Иванеева, сообщает Агентство спортивной информации « Весь спорт ». Нашли ошибку в тексте?

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