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Пензенский «Дизелист» в Учалах взял реванш у «Горняка»

15:56 | 16.04.2017 | Спорт

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Пенза, 16 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» одержал победу над командой «Горняк» из Учалов во втором матче финальной серии Кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги в воскресенье, 16 апреля.

Пензенский «Дизелист» в Учалах взял реванш у «Горняка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Счет был открыт на второй минуте встречи — шайбу забросил Алексей Соловьев из «Дизелиста». В середине периода отличился Александр Дудин из пензенской команды. Также один гол забил игрок «Горняка» Максим Лужанский.

В начале второй двадцатиминутки команды обменялись точными ударами по воротам — сначала отличился Артем Трухачев из «Горняка», а затем — Александр Дудин из «Дизелиста».

В финальном игровом отрезке преимущество пензенской команды закрепил Кирилл Кокшин.

Таким образом, встреча завершилась со счетом 2:4.

Следующие две игры серии пройдут в Пензе 19 и 20 апреля.
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