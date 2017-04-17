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Некоторые пензенские чиновники преувеличили эффективность мер по обучению детей плаванию

11:53 | 17.04.2017 | Спорт

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Некоторые главы муниципальных образований Пензенской области приукрасили результаты реализации программы обучения детей плаванию при подготовке отчетов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Да, процесс идет, детей учат плаванию, но на самом деле цифры абсолютно другие», — сказал он.

Иван Белозерцев поручил главе Минспорта Пензенской области Григорию Кабельскому взять этот вопрос под личный контроль, перепроверив представленные чиновниками данные в ближайшее время.

«Зачем дутые цифры? Нам нужна реальная работа! Это наши дети! Научил плавать — считай, что сохранил жизнь ребенку», — подчеркнул губернатор.
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