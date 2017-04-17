Некоторые пензенские чиновники преувеличили эффективность мер по обучению детей плаванию Спорт

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Некоторые главы муниципальных образований Пензенской области приукрасили результаты реализации программы обучения детей плаванию при подготовке отчетов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

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«Да, процесс идет, детей учат плаванию, но на самом деле цифры абсолютно другие», — сказал он.

Иван Белозерцев поручил главе Минспорта Пензенской области Григорию Кабельскому взять этот вопрос под личный контроль, перепроверив представленные чиновниками данные в ближайшее время.

«Зачем дутые цифры? Нам нужна реальная работа! Это наши дети! Научил плавать — считай, что сохранил жизнь ребенку», — подчеркнул губернатор.