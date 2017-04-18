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В Пензе ускорят реконструкцию стадиона «Зенит» к ЧМ-2018 — вице-губернатор

18:27 | 18.04.2017 | Спорт

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Работы по реконструкции стадиона «Зенит» в Пензе, который будет использоваться как тренировочная база одной из команд в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года, будут ускорены в ближайшее время. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин по итогам выездного совещания, проведенного на объекте во вторник, 18 апреля.

В Пензе ускорят реконструкцию стадиона «Зенит» к ЧМ-2018 — вице-губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Получено финансирование в размере 98 млн. рублей. Это позволит, как и планировалось по графику, завершить обустройство футбольного поля к июлю, а капитальный ремонт административного здания — к сентябрю», — сказал он.

По данным пресс-службы облправительства, в совещании приняли участие глава Минспорта региона Григорий Кабельский, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, а также представители Минфина, мэрии Пензы, подрядчика и экспертной организации.
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