Пензенский «Дизелист» готов к решающим матчам за Кубок регионов
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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Представители пензенского «Дизелиста» готовы выложиться по полной на предстоящих матчах с «Горняком» из Учалов, по итогам которых между двумя сильнейшими командами «Востока» и «Запада» будет разыгран Кубок регионов Национальной молодежной хоккейной лиги. Об этом сообщил главный тренер «Дизелиста» Алексей Ваулин.
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«Команда в полной боевой готовности. Настрой отличный, все хорошо. Будем биться за кубок», — сказал он журналистам в ходе открытой тренировки, состоявшейся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» во вторник, 18 апреля.
Наставник пензенской команды высоко оценил уровень соперника.
«Команда хорошая, мастеровитая», — отметил Алексей Ваулин.
Комментируя физическую форму своих подопечных, главный тренер подчеркнул, что у спортсменов нет никаких травм, поэтому болельщиков ждет зрелищный хоккей.
В свою очередь вратарь «Дизелиста» Петр Кочетков добавил, что полные трибуны на домашней арене являются дополнительным стимулом для хоккеистов.
«Перед своими болельщиками нельзя плохо играть», — подчеркнул он.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Дизелист» и «Горняк» проведут матчи в Пензе 19 и 20 апреля. Обе игры начнутся в 19.00. На данный момент счет в серии — 1:1.