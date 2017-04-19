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Около 750 пловцов собрались в Пензе на первенстве России

11:38 | 19.04.2017 | Спорт

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Почти 750 спортсменов из 57 городов стали участниками первенства России по плаванию среди юниоров, которое стартовало на базе дворца водного спорта «Сура» в Пензе.

Около 750 пловцов собрались в Пензе на первенстве России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Приветствуя собравшихся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что водные виды спорта неизменно пользуются большой популярностью.

«Пензенская земля воспитала много знаменитых спортсменов, завоевавших награды на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Для этого есть хорошие условия — создана спортивная база, которая отвечает самым современным требованиям, наработан большой опыт проведения состязаний», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, почетным гостем соревнований стал четырехкратный чемпион Олимпийских игр, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Первенство завершится в предстоящую пятницу, 21 апреля.
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