Около 750 пловцов собрались в Пензе на первенстве России Спорт Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Почти 750 спортсменов из 57 городов стали участниками первенства России по плаванию среди юниоров, которое стартовало на базе дворца водного спорта «Сура» в Пензе. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Приветствуя собравшихся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что водные виды спорта неизменно пользуются большой популярностью. «Пензенская земля воспитала много знаменитых спортсменов, завоевавших награды на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Для этого есть хорошие условия — создана спортивная база, которая отвечает самым современным требованиям, наработан большой опыт проведения состязаний», — сказал глава региона. Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, почетным гостем соревнований стал четырехкратный чемпион Олимпийских игр, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Первенство завершится в предстоящую пятницу, 21 апреля. Нашли ошибку в тексте?

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