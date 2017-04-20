Пензенский «Дизелист» вплотную приблизился к победе в Кубке регионов Спорт

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» одержал победу со счетом 3:2 над «Горняком» из города Учалы в третьем матче финальной серии Кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги, который прошел на льду «Дизель-Арены» вечером в среду, 19 апреля.

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В стартовом периоде первыми отличились гости. Шайбу в ворота «Дизелиста» забросил Павел Пищальников. Однако вскоре хозяева сравняли счет — точен на реализации был Кирилл Кокшин. На табло установился счет 1:1.

Во втором игровом отрезке Максим Колмыков вывел пензенскую команду вперед – 2:1.

Третий период держал болельщиков в напряжении. Соперники были не намерены сдаваться и боролись до последнего. Сначала Эмиль Нургалиев из «Горняка» довел счет до 2:2, но затем нападающий «Дизелиста» забросил решающую шайбу, и результат на табло до конца встречи больше не изменился.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», серия продлится до трех побед одной из команд . На данный момент счет 2:1 в пользу пензенского «Дизелиста».

Следующий матч состоится в Пензе вечером в предстоящий четверг, 20 апреля.