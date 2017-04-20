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В Кузнецке стартовала спартакиада допризывной молодежи

14:57 | 20.04.2017 | Спорт

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Кузнецк, 20 апреля 2017. PenzaNews. 17 команд юношей поборются за победу в спартакиаде допризывной молодежи, которая стартовала в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» в Кузнецке Пензенской области в четверг, 20 апреля.

В Кузнецке стартовала спартакиада допризывной молодежи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Здесь проходит смотр нашего ближайшего резерва, который пополнит ряды Вооруженных сил России. Сегодня армия высокотехнологична, оснащена современным вооружением. Повышено требование к готовности личного состава. Ваша задача — морально и физически, нравственно и профессионально быть готовым служить делу защиты своего Отечества», — сказал мэр Сергей Златогорский, приветствуя участников соревнований.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, борьбу за победу будут вести учащиеся из 14 школ города, две команды представляют многопрофильный колледж, а еще одна — колледж электронных технологий.

На протяжении трех дней участникам предстоит соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата Калашникова, подтягивании на перекладине, прыжках с места, беге на дистанцию 100 метров, кроссе, метании гранаты, плавании и строевой подготовке.

Затем состоится учебно-тренировочный сбор, после чего будет сформирована команда города для участия в областной спартакиаде допризывников, где четыре раза подряд Кузнецк показывал лучший результат.
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