Мэр Пензы дал ряд поручений после выезда на «Зенит» Спорт

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев после выездного совещания по реконструкции стадиона «Зенит» дал ряд поручений сотрудникам мэрии, а также представителям подведомственных учреждений.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, он призвал обратить особое внимание на безопасность спортсменов и болельщиков.

Как пояснил начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов, при возведении административного здания учитывается необходимость разделения потоков — спортсмены, болельщики и представители прессы не будут пересекаться.

В свою очередь Виктор Кувайцев напомнил, что после чемпионата мира по футболу 2018 года стадион будет активно использоваться.

«Поэтому необходимо уже сейчас продумать обустройство пешеходной зоны», — сказал мэр.

Он поручил своему заместителю Юрию Ильину и директору городского департамента ЖКХ Андрею Скрипкину проработать вопрос об устройстве пешеходных дорожек, ведущих к стадиону, а также изменить радиус поворота к объекту.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время на стадионе «Зенит» в Пензе выполняется подготовка песчаного основания футбольных полей и его уплотнения. Также осуществляется устройство монолитных стен подвала и колонн административного здания. Рабочие приступили к прокладке дренажных систем.

Выполнен демонтаж опор освещения, трибун, ограждения мини-футбольных полей и теннисных кортов, детской тренажерной площадки. Проведены работы по устройству фундамента под трибуны.