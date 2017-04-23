Пензенский «Дизелист» уступил «Горняку» в решающей битве за Кубок регионов Спорт

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» на выезде уступил «Горняку» из города Учалы в решающем матче финальной серии Кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги, состоявшемся в воскресенье, 23 апреля.

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В упорной борьбе хозяева льда одержали победу с результатом 5:2.

Таким образом, счет в финальной серии стал 3:2 в пользу «Горняка». Команда одержала победу в турнире во второй раз.

После объявления результатов итоговой встречи и всего первенства НМХЛ «Горняк» получил главный трофей соревнований.

Члены команды по очереди провезли его перед трибунами, после чего хоккеисты «Горняка» и «Дизелиста» провели традиционный ритуал — товарищеское рукопожатие.

Таким образом, пензенские хоккеисты заняли по итогам соревнований второе место.