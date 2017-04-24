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Пензенский «Зенит» дома уступил липецкому «Металлургу»

09:29 | 24.04.2017 | Спорт

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Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» уступил липецкому «Металлургу» в домашнем матче первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр», состоявшемся в минувшее воскресенье, 23 апреля.

Пензенский «Зенит» дома уступил липецкому «Металлургу»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уже на 27-й минуте матча «Зенит» уступал со счетом 0:3. Болельщики ждали от нашей команды подвига, как и в предыдущем матче с «Энергомашем», но чудо не произошло, хотя второй тайм пензенский клуб традиционно выиграл, забив гол престижа. На большее не хватило — где везения, где мастерства. Да и вратарь «Металлурга» Иван Скрипник творил в этот день чудеса, отбив почти все, что летело в его ворота, за исключением неотразимого удара головой Сергея Сипатова. Дважды он непостижимым образом спас «Металлург» от неминуемого гола», — прокомментировал ИА «PenzaNews» пресс-атташе клуба «Зенит» Николай Шумилин.

Он отметил, что пензенский вратарь Олег Суворов на этот раз подвига не совершил, а в эпизоде со вторым голом просто ошибся.

Итог встречи — 1:3.

Следующий матч «Зенит» проведет с командой «Калуга» в Пензе в субботу, 29 апреля.
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