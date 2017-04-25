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Пензенские пловцы поборются за награды соревнований «Веселый дельфин»

18:34 | 25.04.2017 | Спорт

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области примет участие во всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин», которые пройдут в Санкт-Петербурге с 26 по 30 апреля.

Пензенские пловцы поборются за награды соревнований «Веселый дельфин»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что в ее составе выступят 16 человек, из которых 10 являются воспитанниками областной СДЮСШОР водных видов спорта.

В целом ожидается свыше 800 участников более чем из 60 регионов России — это юноши в возрасте 13–14 лет и девушки в возрасте 11–12 лет.

Будет разыграно 20 комплектов медалей.

По итогам соревнований также будут определены победители в многоборье по сумме трех дистанций — 800 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием и 100 метров способом, сообщается на сайте областной СДЮСШОР.
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