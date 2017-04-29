Пензенская «Империя» примет участие в отборочном туре Кубка России по регби-7 Спорт

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская «Империя», которая по финансовым причинам несколько лет подряд не могла выступать в Кубке России по регби-7, примет участие в отборочном туре соревнований, который пройдет в Кирове 7–8 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего его участниками станут 10 команд зоны «Урал/Поволжье».

На первом этапе все участники распределены по двум группам по пять команд в каждой.

«Империя» попала в группу «А», где ее соперниками станут «Витязь» и «ПГНИУ» из Перми, «Трудовые резервы» из Кирова и «Башнефть» из Уфы.

В группу «В» включены «УРФУ» из Екатеринбурга, «Энергия» и «Динамо» из Казани, «Нижний Новгород» и «Молот» из Чебоксар.

Кубок России по регби-7 в 2017 году пройдет по новой схеме. В отличие от прошлых лет, когда турнир проводился в один этап, в этом сезоне он будет состоять из двух туров: отборочных и финального.

Отборочные туры пройдут в четырех зонах. Команды, занявшие на этих соревнованиях места с первого по четвертое, примут участие в финальном туре, во время которого и будет определен обладатель кубка.

Финальный тур планируется провести в Пензе 17–18 июня, сообщает пресс-служба пензенской «Империи».