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В Пензе стартовала спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий

13:42 | 04.05.2017 | Спорт

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий, которая впервые проводится на площади Ленина, стартовала в Пензе в четверг, 4 мая.

В Пензе стартовала спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий

Фото: Penza-gorod.ru

В рамках церемонии открытия по площади промаршировали участники парада. Возглавили колонну взвод барабанщиков кадетской школы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий школы №70 и курсанты филиала военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

После приветственных слов официальных лиц последовали показательные выступления военно-патриотического клуба «Гвардия», а также авиамоделистов с радиоуправляемыми пилотажными моделями самолетов и взвода барабанщиков кадетской школы.

Завершилась торжественная церемония демонстрацией строевых приемов с карабинами курсантами Пензенского артиллерийского института.

Спартакиада продлится два дня. Молодым людям предстоит посоревноваться в легкой атлетике, плавании, стрельбе, военной подготовки, метании гранаты, подтягивании на перекладине.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную Пензенской области и представят Пензенскую область на финальных соревнованиях, которая состоится в Краснодаре, сообщает пресс-служба мэрии.
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