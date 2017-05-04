В Пензе стартовала спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий Спорт Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий, которая впервые проводится на площади Ленина, стартовала в Пензе в четверг, 4 мая. Фото: Penza-gorod.ru В рамках церемонии открытия по площади промаршировали участники парада. Возглавили колонну взвод барабанщиков кадетской школы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий школы №70 и курсанты филиала военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. После приветственных слов официальных лиц последовали показательные выступления военно-патриотического клуба «Гвардия», а также авиамоделистов с радиоуправляемыми пилотажными моделями самолетов и взвода барабанщиков кадетской школы. Завершилась торжественная церемония демонстрацией строевых приемов с карабинами курсантами Пензенского артиллерийского института. Спартакиада продлится два дня. Молодым людям предстоит посоревноваться в легкой атлетике, плавании, стрельбе, военной подготовки, метании гранаты, подтягивании на перекладине. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную Пензенской области и представят Пензенскую область на финальных соревнованиях, которая состоится в Краснодаре, сообщает пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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