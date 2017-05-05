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Команда Сердобского района стала лучшей по итогам спартакиады допризывной молодежи

17:57 | 05.05.2017 | Спорт

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Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Сборная Сердобского района заняла первое место в общекомандном зачете по итогам спартакиады допризывной молодежи и ветеранов боевых действий, завершившейся в Пензе в пятницу, 5 мая.

Команда Сердобского района стала лучшей по итогам спартакиады допризывной молодежи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второй стала команда Пензы, а третьей — Кузнецка.

В полиатлоне места распределились таким же образом.

В соревнованиях по военной подготовке равных не было спортсменам из Кузнецка. Второй результат показали участники из Пензы, а третий — из Сердобского района.

Всего в спартакиаде приняли участие 185 человек из 29 муниципальных образований и трех городских округов.

Спортсмены состязались в плавании, прыжках с места, беге на 100 метров и 3 км, стрельбе из пневматического оружия, метании гранаты и военной подготовке, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.
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