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Пензенская «Империя» вышла в финал Кубка России по регби-7

14:53 | 08.05.2017 | Спорт

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Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Пензенская «Империя», которая по финансовым причинам несколько лет подряд не могла выступать в Кубке России по регби-7, вышла в финальный этап соревнований по итогам отборочного тура, состоявшегося в Кирове 7 и 8 мая. Об этом сообщается в «Твиттере» команды.

Пензенская «Империя» вышла в финал Кубка России по регби-7

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

После первого дня пензенский клуб стал лидером в группе «А».

Сначала «Империя» одержала победу над «Башнефтью» из Уфы со счетом 47:0, затем над кировскими «Трудовыми резервами» — 19:7, после этого — над пермским «Витязем» с результатом 36:5, а в заключительном матче дня над командой ПГНИУ — 46:0.

В понедельник, 8 мая, «Империя» уступила казанской «Энергии» со счетом 19:21.

После этого состоялась встреча пензенской команды с пермским «Витязем», в которой «Империя» оказалась сильнее — 52:0.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», финальный тур Кубка России по регби-7 планируется провести в Пензе 17–18 июня.
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