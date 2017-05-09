Пензенские футболистки завоевали «серебро» в составе сборной РФ на турнире в честь 9 Мая Спорт

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Футболистки пензенского клуба «Лагуна-УОР» Ксения Олькова и Александра Чернова в составе национальной команды России стали серебряными призерами VIII международного турнира по мини-футболу, посвященного Дню Победы, который завершился в Красногорске во вторник, 9 мая.

Фото: Amfr.ru

В решающем матче представительницы Испании оказались сильнее россиянок и одержали победу со счетом 3:1.

«Бронзу» завоевала сборная Ирана, которая обыграла дебютанток из Чехии — 4:0.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России, по итогам турнира отдельно были отмечены пять спортсменок.

Лучшим вратарем признана Барбара Мартинез Ванесса, защитником — Мария Филисова, нападающим — Маргарита Семенова, игроком — Изабэль Гарсия, а бомбардиром — Ана Севилья.