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В Пензе пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»

11:41 | 14.05.2017 | Спорт

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Пенза, 14 мая 2017. PenzaNews. Массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» состоятся в Пензе в предстоящую субботу, 22 мая.

В Пензе пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Принять участие в турнире могут все желающие. Все спортсмены будут разделены на 16 категорий в зависимости от пола и возраста.

Соревнования стартуют около спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». Регистрация участников в день соревнований начнется в 8.30. В 11.45 пройдет церемония открытия, а в 12.00 спортсмены выйдут на старт.

«Российский Азимут» — это один из самых масштабных турниров по спортивному ориентированию в мире. Данное мероприятие, которое проходит в субъектах Российской Федерации, уже сравнялось по популярности с такими спортивно-массовыми мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс Нации».
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