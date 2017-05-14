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Под Пензой стартовали соревнования по автоспорту «Трофи рубеж»

13:05 | 14.05.2017 | Спорт

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Пенза, 14 мая 2017. PenzaNews. Кубок губернатора Пензенской области по автомобильному спорту «Трофи рубеж» стартовал в районе села Саловка Пензенской области в воскресенье, 14 мая.

Под Пензой стартовали соревнования по автоспорту «Трофи рубеж»

Фото: Pnzreg.ru

Трасса представляет собой кольцо в 1 км, на котором предусмотрено преодоление реки, болота, сваленных деревьев, искусственных ванн, перепадов высот и скоростных участков.

На старт гонки вышли более 60 команд из Пензы, Мордовии, Саратова, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Тамбова, которых приехали поддержать около 3 тыс. болельщиков.

К участникам соревнований обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Сегодня солнечная, но прохладная погода, однако организаторы сказали, что будет жарко, и я в этом нисколько не сомневаюсь», — отметил он.

Глава региона обратил внимание, что гонка посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В эти майские дни мы испытываем особое чувство гордости за наших доблестных воинов и героических тружеников тыла. Они показали нам пример патриотизма, несокрушимой стойкости и мужества. Мы должны сохранять память об их великом подвиге!», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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