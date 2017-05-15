Пензенский «Зенит» уступил «Авангарду» из Курска со счетом 0:2 Спорт

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Пензенский футбольный клуб «Зенит» проиграл «Авангарду» из Курска в домашнем матче весенней части первенства России по футболу среди команд второго дивизиона, группы «Центр», состоявшемся на стадионе «Первомайский» в воскресенье, 14 мая.

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К этой встрече хозяева поля пришли с результатом 23 очка, занимая 11 строчку в турнирной таблице.

Острые моменты на поле во время игры создали игроки «Авангарда» Константин Павлов и Алексей Форопонов. Полузащитник соперников «Зенита» Артур Газданов попал в штангу.

Первый мяч в ворота пензенцев на 36-й минуте забил Константин Павлов.

Во втором тайме на 81-й минуте от угла штрафной ударил игрок «Авангарда» Денис Синяев, вратарь отбил мяч перед собой, но его забросил Артур Газданов.

В концовке матча «Зенит» начал атаковать, но «Авангард» серией замен сбил порыв пензенцев.

Следующий матч «Зенит» проведет 21 мая на выезде с «Сатурном», а 28 мая в Пензе примет в заключительной игре первенства России «Рязань». Начало встречи в 15:00, сообщает пресс-служба «Зенита».