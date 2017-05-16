Сборная Пензенской области отправилась на «Туриаду» Спорт

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области примет участие в работе спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада», который пройдет с 16 по 19 мая в Саратовской области.

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Регион будет представлять команда из 40 человек, состоящая из школьников и студентов.

В рамках спортивно-туристского лагеря ПФО состоятся первенство округа по спортивному туризму среди юниоров, конкурс лучших турпоходов школьных групп, мероприятия по познавательному туризму, а также соревнования по мини-футболу и настольному теннису.

Кроме того, для участников лагеря организуют экскурсионные и культурно-досуговые мероприятия.

Ожидается, что всего в мероприятии примут участие около 700 человек, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.