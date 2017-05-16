Пензенский «Дизель» пополнят двое игроков из МХЛ Спорт

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Игрок «Омских ястребов» Даниил Щеголев и нападающий «Чайки» Михаил Потапов пополнят пензенский «Дизель» в сезоне 2017–2018 годов.

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Так, 20-летний воспитанник омского хоккея Даниил Щеголев является одним из самых результативных нападающих минувшего сезона — за 49 матчей он набрал 33 очка: на его счету девять заброшенных шайб и 24 результативные передачи.

Форвард из нижегородской области Михаил Потапов на протяжении четырех сезонов выступал за местную «Чайку». В последнем сезоне он провел 49 матчей в регулярном чемпионате и три игры в плей-офф. На счету нападающего 16 очков — семь голов и девять результативных передач.

Официальные контракты с игроками будут подписаны в начале июля, сообщает пресс-служба «Дизеля».