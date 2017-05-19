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Алексей Салин возглавил пензенскую областную федерацию хоккея

09:30 | 19.05.2017 | Спорт

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Бизнесмен Алексей Салин утвержден на должность президента федерации хоккея Пензенской области в пятницу, 19 мая.

Алексей Салин возглавил пензенскую областную федерацию хоккея

Фото: Pnzreg.ru

Он был представлен губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Глава региона отметил, что хотел бы видеть на этой должности эффективного руководителя, который создаст все условия для профессионального роста спортсменов и сможет обеспечить лидерство пензенской хоккейной команды.

«Надо привлекать к материальному снабжению хоккея внебюджетные средства компаний, которые могли бы выступать спонсорами команд, клуба, соревнований. Развитию детского спорта в регионе необходимо уделять повышенное внимание, популяризовать хоккей среди подрастающего поколения, воспитывать кадры для спорта высоких достижений, делать все для того, чтобы как можно больше мальчишек стали увлекаться этой замечательной мужской игрой», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что на трибунах ледовых арен должно быть больше болельщиков и поручил ему широко и активно информировать пензенцев о проводимых в регионе хоккейных матчах.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Алексей Салин, начинавший профессиональную деятельность в качестве спортивного репортера, стал оказывать поддержку хоккейным командам области благодаря доходам собственного бизнеса. В настоящее время он является организатором соревнований среди любительских команд, помогает в содержании команды «Золотая шайба» детской юношеской спортивной школы по хоккею.
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