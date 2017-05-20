В Пензе состоялись соревнования «Российский азимут» Спорт

Пенза, 20 мая 2017. PenzaNews. Массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» состоялись в Пензе в субботу, 20 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этот день на старт вышли сотни пензецев, как любители, так и профессионалы спорта.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул, что в городе установилась хорошая погода для проведения соревнований.

«Я вижу, что у вас хорошее настроение. […] Очень хорошо, что этот спорт культивируется в России и в пензенском регионе. Я желаю вам хорошего старта и хорошего финиша», — отметил глава региона.

В свою очередь директора департамента развития физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Владимира Малица зачитал приветствие от главы ведомства Павла Колобкова.

Он отметил, что также в этот день в Пензе дается центральный старт летнего спортивного сезона.

«Центральный старт летнего сезона не случайно будет дан именно в Пензе. Здесь любят заниматься физкультурой и спортом, хорошо развито спортивное ориентирование, накоплен большой опыт организации и проведения масштабных культурно-массовых мероприятий», — сказал Владимир Малица.

После этого участники «Российского азимута» отправились на старт. Все спортсмены были разделены на 16 категорий в зависимости от пола и возраста.

По словам Владимира Малицы, в Пензе созданы шикарные условия для спортивного ориентирования.

«Для такого вида спорта как спортивное ориентирование это [Олимпийская аллея], скажем так, уникальное и шикарное место, где ребята могут, не отходя далеко от города, провести соревнования», — сказал он журналистам после церемонии открытия.

Также в рамках мероприятия был развернут мобильный центр опробирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По словам регионального оператора комплекса Татьяны Лениной, здесь все желающие могут попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

«Участникам предлагается пройти регистрацию на сайте ГТО, чтобы получить уникальный идентификационный номер, после чего мы предлагаем пройти им в центр тестирования и выполнить нормативы — прыжок в длину с места, отжимания, наклон с гимнастической скамьи, подтягивание, поднимание туловища и рывок гири», — пояснила она ИА «PenzaNews».

Она уточнила, что при предоставлении медицинского допуска и успешной сдачи нормативов, участников могут внести в протокол для дальнейшего получения знака отличия ГТО.

«Также в рамках мероприятия мы предлагаем участникам принять участие в розыгрыше, который будет проходить еженедельно. Для этого необходимо приклеить стикер ГТО на заднее стекло своего автомобиля, и в дальнейшем будут установлены точки где ребята смогут получить контрольные браслеты с логотипом ГТО. Если ребята смогут их проносить не снимая какое-то время, то еженедельно будут разыгрываться призы, начиная от сувенирной продукции и абонементов, заканчивая какими-то подарками», — добавила собеседница агентства.