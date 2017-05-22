Пловцы с ограниченными возможностями здоровья приедут в Пензу на соревнования Спорт

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Более 160 спортсменов из 27 регионов России примут участие во всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по плаванию и юнифайд-плаванию, которая пройдет в Пензе с 28 мая по 2 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соревнования будут проводиться на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в городе «Спутнике» под Пензой.

В состязаниях примут участие обучающиеся отделения адаптивного спорта пензенской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Тренируют молодых спортсменов Николай Пономаренко и Валерий Ильин.

В настоящее время спортсмены готовятся к соревнованиям в ФОКе «Дельфин», сообщается на сайте учебного учреждения.