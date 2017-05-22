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В Пензе в воскресенье пройдет велопарад

18:13 | 22.05.2017 | Спорт

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Велопарад пройдет в Пензе в предстоящее воскресенье, 28 мая.

В Пензе в воскресенье пройдет велопарад

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем могут принять участие все желающие в возрасте старше 16 лет. Те, кто младше, должны быть в сопровождении законного представителя либо в составе организованной группы.

Велосипеды участников должны отвечать техническим требованиям правил дорожного движения

В 10.00 начнется регистрация участников в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

В 11.00 состоится открытие, а в 11.15 — старт групп по маршруту.

Велосипедисты проедут от «Дизель-Арены» по улице Окружной — дороге-дублеру — Зеленодольской и вернутся к комплексу.

В 12.00 будут подведены итоги, а также организованы розыгрыш лотереи, сообщается на сайте горспорткомитета.
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