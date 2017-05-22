В Пензе в воскресенье пройдет велопарад
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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Велопарад пройдет в Пензе в предстоящее воскресенье, 28 мая.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В нем могут принять участие все желающие в возрасте старше 16 лет. Те, кто младше, должны быть в сопровождении законного представителя либо в составе организованной группы.
Велосипеды участников должны отвечать техническим требованиям правил дорожного движения
В 10.00 начнется регистрация участников в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».
В 11.00 состоится открытие, а в 11.15 — старт групп по маршруту.
Велосипедисты проедут от «Дизель-Арены» по улице Окружной — дороге-дублеру — Зеленодольской и вернутся к комплексу.
В 12.00 будут подведены итоги, а также организованы розыгрыш лотереи, сообщается на сайте горспорткомитета.