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Пензенская область получит почти 12 млн. рублей на реконструкцию стадиона «Зенит»

14:25 | 23.05.2017 | Спорт

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Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, согласно которому Пензенской области будет выделено 11 млн. 811 тыс. рублей на реконструкцию стадиона «Зенит» на улице Титова в Пензе.

Пензенская область получит почти 12 млн. рублей на реконструкцию стадиона «Зенит»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, всего Минспорту России из резервного фонда Правительства РФ в 2017 году будет выделено 369 млн. 190, 6 тыс. рублей в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тренировочных площадок в регионах России в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Завершить работы во всех субъектах РФ планируется до 30 декабря 2017 года.
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