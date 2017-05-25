В Пензе пройдут соревнования по фигурному вождению машин среди инвалидов
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Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Соревнования среди инвалидов по фигурному вождению автомобилей «Крутой вираж» пройдут на парковке спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» 24 июня.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Ожидается, что в мероприятии примут участие 40 человек. К состязаниям допускаются все желающие инвалиды на автомобилях с ручным управлением.
Соревнование проводится по двум видам зачета — на полном и на частичном ручном управлении. Всем участникам нужно будет пройти заданные фигуры на время. Личные результаты водителей определятся по сумме очков, начисленных за время прохождения дистанции и штрафных очков.
Участники, занявшие призовые места в обоих видах зачета среди мужчин и женщин будут награждены призами и грамотами.
Организаторами соревнований выступили пензенская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» и городской автомобильный клуб инвалидов.
Заявки на участие принимаются до 24 июня.
Начало состязаний намечено на 10.00, сообщает пресс-служба администрации Пензы.