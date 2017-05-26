В Пензе 28 мая пройдут соревнования по мотокроссу Спорт

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Открытые городские лично-командные соревнования по мотокроссу на кубок управления образования Пензы пройдут на стадионе «Сура» в предстоящее воскресенье, 28 мая.

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Состязания состоятся в шести классах мотоциклов: 50, 65 и 85 куб. см, «Питбайк», «Open» и «Любители».

В них могут принять участие спортсмены от 5 лет и старше.

Соревнования пройдут в личном первенстве в два заезда для всех классов мотоциклов. Победители в командном зачете будут определены по наибольшему количеству очков, набранных всеми членами команды.

Ожидается, что за награды поборются около 100 спортсменов более чем из 10 регионов России.

Пензу представят воспитанники центра детского и юношеского творчества, а также региональной федерации мотоциклетного спорта, сообщает пресс-служба мэрии.