Пензенские прыгуны в воду отправятся на «Озеро Круглое» перед чемпионатом Европы Спорт

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Четверо воспитанников центра спортивной подготовки Пензенской области — Надежда Бажина, Валерия Белова, Евгений Кузнецов и Илья Захаров — примут участие в сборах национальной команды России по прыжкам в воду, которые стартуют на тренировочной базе «Озеро Круглое» в Подмосковье в предстоящее воскресенье, 28 мая.

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Как сообщается на сайте ЦСП, их программа рассчитана до 10 июня.

Тренировочное мероприятие является подготовкой к чемпионату Европы по прыжкам в воду, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.

Состав сборной РФ для участия в предстоящих соревнованиях был определен по итогам чемпионата России, прошедшего в Казани.

Планируется, что на трамплине высотой 1 метр выступят Надежда Бажина, Мария Полякова, Сергей Назин и Илья Молчанов; 3 метра — Кристина Ильиных, Екатерина Некрасова, Евгений Кузнецов и Илья Захаров.

За медали на вышке поборются Анна Чуйнышена, Юлия Тимошинина, Виктор Минибаев и Роман Измайлов.

В синхронных прыжках на 3-метровом трамплине ожидается участие дуэтов Надежды Бажиной и Кристины Ильиных, а также Евгения Кузнецова и Ильи Захарова; на вышке — Юлией Тимошининой и Валерии Беловой, Никиты Шлейхера и Александра Белевцева.

В командных соревнованиях выступят Виктор Минибаев и Надежда Бажина.