В Пензе пройдет первенство области по спортивному туризму Спорт

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Открытое первенство Пензенской области по спортивному туризму в дисциплине «Дистанции-пешеходные» пройдет с 1 по 4 июня в микрорайоне Ахуны города Пензы.

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В соревнованиях примут участие команды муниципальных образований, школ, подростковых клубов и секций. Все спортсмены будут старше 10 лет.

На пешеходных дистанциях II и III класса участники будут соревноваться в личном зачете, а в связках и группах — по трем возрастным группам.

Участникам предстоит, используя специальное туристское снаряжение и навыки преодоления естественных препятствий, организовать переправы, а также осуществить спуски и подъемы.

Победители и призеры первенства на отдельных дистанциях будут награждены дипломами, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.