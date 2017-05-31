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В Пензе пройдет первенство области по спортивному туризму

11:59 | 31.05.2017 | Спорт

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Открытое первенство Пензенской области по спортивному туризму в дисциплине «Дистанции-пешеходные» пройдет с 1 по 4 июня в микрорайоне Ахуны города Пензы.

В Пензе пройдет первенство области по спортивному туризму

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В соревнованиях примут участие команды муниципальных образований, школ, подростковых клубов и секций. Все спортсмены будут старше 10 лет.

На пешеходных дистанциях II и III класса участники будут соревноваться в личном зачете, а в связках и группах — по трем возрастным группам.

Участникам предстоит, используя специальное туристское снаряжение и навыки преодоления естественных препятствий, организовать переправы, а также осуществить спуски и подъемы.

Победители и призеры первенства на отдельных дистанциях будут награждены дипломами, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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