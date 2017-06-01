Летний фестиваль ГТО пройдет в Пензе 2 июня Спорт

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Летний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пройдет на базе училища олимпийского резерва Пензенской области в Ахунах в предстоящую пятницу, 2 июня.

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В соревнованиях примут участие сборные школьников от районов области.

В состав каждой из них войдут по пять человек — тренер и четыре участника, среди которых мальчик и девочка 11–12 лет, юноша и девушка 13–15 лет.

Регистрация спортсменов и работа площадок для сдачи нормативов начнется в 8.30, торжественное открытие соревнований намечено на 10.00.

Итоги летнего фестиваля ГТО планируется подвести в 14.00, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.