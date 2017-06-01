Пензенские спортсмены-инвалиды завоевали более 10 медалей на спартакиаде по плаванию Спорт

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Воспитанники отделения адаптивного спорта пензенской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва завоевали более 10 медалей различного достоинства на всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по плаванию и юнифайд-плаванию, которая завершилась в Пензе в четверг, 1 июня.

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Яна Яснева завоевала «золото» на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а Илья Хакимов первым преодолел 50 метров брассом.

Евгений Шадчнев завоевал золотые медали на дистанции 25 метров вольным стилем и на спине.

Анастасия Червякова заняла первое место в заплыве на 25 метров на спине, а Ирина Чикалина — 50 метром этим же стилем.

Виктория Кудрявцева отмечена серебряной медалью в плавании на 50 метров вольным стилем.

Валерий Селюков пришел к финишу третьим в заплывах на 25 метров вольным стилем и на спине.

Александр Фокин в своем дивизионе завоевал «бронзу» на дистанции 25 метров на спине.

Бронзовой медали удостоен Даниил Золотухин на дистанции 100 метров вольным стилем, а Ирина Чикалина — 50 метров.

Кроме того, команда Пензенской области в составе Алексея Шумилина, Алексея Белавина, Павла Блинова и Алексея Махотина заняла первое место в комбинированной эстафете четыре по 100 метров у мужчин в юнифайд-плавании среди спортсменов второго дивизиона.

В эстафете четыре по 50 метров у женщин одержали победу представительницы Пензенской области Яна Яснева, Ильмира Канеева, Анжела Кораблева и Анастасия Червякова.

В соревнованиях, которые проходили на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин», приняли участие 137 спортсменов-инвалидов с нарушением интеллекта из 24 регионов, сообщается на сайте областной СДЮСШОР.