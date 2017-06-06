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Андрей Терсинцев завоевал «серебро» на ЧМ по шахматам среди инвалидов-колясочников

09:28 | 06.06.2017 | Спорт

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Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Андрей Терсинцев из Пензенской области занял второе место среди инвалидов на колясках на чемпионате мира по шахматам лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который завершился в Словакии в понедельник, 5 июня.

Андрей Терсинцев завоевал «серебро» на ЧМ по шахматам среди инвалидов-колясочников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Соревнования длились девять дней, девять туров», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель региональной федерации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, председатель правления общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков.

Он пояснил, что Андрей Терсинцев обошел 40 участников, уступив лишь сопернику из Индии.

«В соревнованиях принимали участие спортсмены из 12 государств», — отметил собеседник агентства.

Владимир Новиков добавил, что в общем зачете он занял шестое место.
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