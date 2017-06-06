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Соревнования по силовому экстриму в День России в Пензе продлятся 6 часов

17:02 | 06.06.2017 | Спорт

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Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Шесть часов продлится всероссийский кубок по силовому экстриму «Битва титанов», который пройдет на площади Ленина в Пензе в День России и День города, 12 июня.

Соревнования по силовому экстриму в День России в Пензе продлятся 6 часов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соревнования начнутся в 12.00 и продлятся до 18.00.

Ведущим состязаний станет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев.

Атлетам предстоит посоревноваться в кроссфите, выполнить задания с металлическими бревнами и большой шиной и протащить за собой фуру.

Силовые упражнения будут чередоваться с выступлениями творческих коллективов.

Призовой фонд соревнований составит 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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