В Пензе за наклейки с символикой ГТО на машине раздают абонементы на каток и в бассейн Спорт

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Жители Пензы могут получить абонементы на месяц бесплатного посещения спортивных сооружений в рамках акции «Подтянись к ГТО».

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На первом этапе всем желающим необходимо подъехать на машине к спортивно-зрелищному комплексу «Дизель-Арена», дворцу водного спорта «Сура» или дворцу спорта «Буртасы». Конкретное место будет объявлено на радиостанции «Европа Плюс Пенза» или на волне 101.8.

На месте волонтеры предложат первым 10 приехавшим разместить на автомобиле наклейку с символикой физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получить за это абонемент в соответствующее спортивное учреждение, а остальным участникам подарят сувениры.

На следующем этапе акции, который будет проходить через 2–3 недели, обладатели наклеек после соответствующего объявления по радио, приехав к указанному месту, смогут получить в подарок спортивный инвентарь.

После этого в сентябре–октябре между обладателями браслетов с номерами, которые раздадут в Пензе, также будут разыграны призы.

«Человек, который носит на руке браслет или ездит на автомобиле с наклейкой, является пропагандистом комплекса ГТО и здорового образа жизни», — прокомментировала ИА «PenzaNews» главный специалист-эксперт Минспорта Пензенской области Анна Куприянова.