Пензенский министр спорта призвал избавиться от показухи при обучении детей плаванию Спорт

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Министр спорта и физической культуры Пензенской области Григорий Кабельский призвал педагогов, занимающихся реализацией программы обучения детей плаванию, концентрироваться на реальных результатах, а не высоких показателях.

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«Цифры у нас красивые. Если этим цифрам верить, наверное, проблем нет. […] Но мы видим, что не все так хорошо с этим проектом. Я понимаю, что цифры, которые даны, это дети, которые приходят в бассейны и плавают, а не те дети, которых обучили плавать», — сказал он в ходе заседания коллегии ведомства, состоявшегося на базе училища олимпийского резерва Пензенской области в четверг, 8 июня.

Министр отметил, что программа, которая преследует конкретную цель — научить максимальное число детей плаванию, зачастую реализуется формально.

В качестве примера Григорий Кабельский привел ситуацию в Нижнем Ломове, где занимавшиеся в бассейне несколько месяцев дети должны были продемонстрировать свои успехи, однако в беседе с журналистами некоторые школьники признались, что научились плавать еще несколько лет назад.

«Мы тратим транспорт, усилия для этого, средства какие-то, а эффекта никакого. Зато красиво пишем», — сказал глава регионального Минспорта.

Он поручил ввести в районных бассейнах должность инструктора, который занимался бы только обучением детей плаванию.

«Мне не нужна показуха. Нужна реальная картина и организация этой работы», — подчеркнул Григорий Кабельский.