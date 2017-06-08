В Пензенской области наблюдается старение тренерских кадров Спорт

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Тенденция старения тренерских кадров наблюдается в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель министра физической культуры и спорта региона Сергей Никишин.

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«У нас тренеров в возрасте от 46 лет и старше увеличилось с 270 человек в 2014 году до 282 в 2016 году. При увеличении количества спортсменов с 24 тыс. 798 в 2014 году до 27 тыс. 245 человек в 2016 году общее количество тренеров осталось практически на том же уровне, то есть на 2,5 тыс. дополнительных спортсменов […] пришли всего навсего четыре тренера», — сказал он в ходе заседания коллегии ведомства, состоявшегося на базе училища олимпийского резерва Пензенской области в четверг, 8 июня.

Сергей Никишин подчеркнул, что это ведет к увеличению нагрузки на тренерский корпус.

Среди положительных моментов в работе наставников замминистра выделил привлечение к работе молодых специалистов.

«Можно привести в пример СДЮСШОР по гимнастике: у них из 60 тренеров 21 — в возрасте до 30 лет. СДЮСШОР водных видов спорта: у них из 44 тренеров 17 — в возрасте до 30 лет», — отметил он.

По словам Сергея Никишина, необходимо обращать пристальное внимание на переподготовку и повышение квалификации тренеров.

«Данная работа должна быть ориентирована на обеспечение организаций спортивной подготовки именно квалифицированными тренерскими кадрами, способными достигать высокие спортивные результаты», — резюмировал он.