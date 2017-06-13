Поле пензенского стадиона «Зенит» засеяли газонной травой Спорт

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Поле стадиона «Зенит» в Пензе, который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, засеяно газонной травой в минувший понедельник, 12 июня. Об этом председатель горспорткомитета Наталья Озерова проинформировала мэра Виктора Кувайцева, посетившего объект с инспекционным визитом.

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По ее словам, в соответствии с требованиями FIFA и рекомендациями Минспорта РФ, при устройстве поля с натуральным покрытием были использовали мятлик луговой и райграс пастбищный.

В настоящее время идет подсыпка семян растительным грунтом.

Комментируя увиденное, Виктор Кувайцев отметил, что при устройстве поля были соблюдены все необходимые условия.

«Появилась уверенность, что оно не вызовет нареканий при приемке тренировочной площадки», — цитирует мэра Пензы пресс-служба городской администрации.