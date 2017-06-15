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Кандидатура Артема Куликова рассматривается на пост тренера пензенского «Зенита»

17:14 | 15.06.2017 | Спорт

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Кандидатура 37-летнего Артема Куликова рассматривается на должность тренера пензенского клуба «Зенит», выступающего в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

Кандидатура Артема Куликова рассматривается на пост тренера пензенского «Зенита». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с претендентом на пост наставника в ходе визита на стадион «Зенит» в четверг, 15 июня.

Он поинтересовался биографией Артема Куликова, опытом его работы, а также профессиональными достижениями.

Другие подробности встречи в мэрии не раскрыли.

Артем Куликов имеет звание кандидата в мастера спорта.

В 2005 году окончил Камскую государственную академию физкультуры, спорта и туризма.

В разные годы выступал за клубы Астрахани, Москвы, Орла, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Краснодара.

С 2008 года занимается тренерской деятельностью. Имеет тренерскую лицензию категории «А».
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