Кандидатура Артема Куликова рассматривается на пост тренера пензенского «Зенита» Спорт

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Кандидатура 37-летнего Артема Куликова рассматривается на должность тренера пензенского клуба «Зенит», выступающего в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с претендентом на пост наставника в ходе визита на стадион «Зенит» в четверг, 15 июня.

Он поинтересовался биографией Артема Куликова, опытом его работы, а также профессиональными достижениями.

Другие подробности встречи в мэрии не раскрыли.

Артем Куликов имеет звание кандидата в мастера спорта.

В 2005 году окончил Камскую государственную академию физкультуры, спорта и туризма.

В разные годы выступал за клубы Астрахани, Москвы, Орла, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Краснодара.

С 2008 года занимается тренерской деятельностью. Имеет тренерскую лицензию категории «А».