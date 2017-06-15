Замдиректора АНО «Арена-2018» оценил ход реконструкции стадиона «Зенит» в Пензе Спорт

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Арена-2018» по строительному контролю Виталий Марцинюк оценил ход реконструкции спорткомплекса «Зенит» в Пензе, который станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу.

Фото: Penza-gorod.ru

После того, как он осмотрел поле и другие объекты, состоялось совещание с участием представителей мэрии, регионального Минстроя, подрядчика и других ответственных лиц.

По словам начальника управления капитального строительства Пензы Игоря Умнова, на сегодняшний день осуществляются работы по устройству наружного водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, дренажной системы поля с искусственным покрытием, а также другие.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев пояснил, что по программе «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы подъездные пути, въезд на стадион, а также обустроена парковка на улице Титова.

«Это касается и заездов на парковку. В целях обеспечения безопасности будут установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный город», — добавил он.

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Глава администрации Пензы отметил, что власти города заинтересованы в дальнейшей эксплуатации стадиона, поэтому реконструкции уделяется самое пристальное внимание.

Комментируя увиденное, Виталий Марцинюк выразил уверенность в том, что ввод объекта в эксплуатацию произойдет в установленные сроки, сообщает пресс-служба мэрии.

АНО «Арена-2018» создана автономной некоммерческой организацией «Оргкомитет «Россия-2018» и Минспорта РФ в мае 2012 года.

В числе направлений деятельности — экспертиза проектной документации на соответствие требованиям FIFA, мониторинг соблюдения сроков проектирования и строительства стадионов к чемпионату мира по футболу, а также строительного процесса — на выполнение технических требований.