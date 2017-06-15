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Более 130 человек стали участниками фестиваля скандинавской ходьбы в Пензе

18:23 | 15.06.2017 | Спорт

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Свыше 130 человек приняли участие в открытом городском фестивале скандинавской ходьбы, который состоялся на велолыжероллерной трассе в пензенском микрорайоне Ахуны в четверг, 15 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Более 130 человек стали участниками фестиваля скандинавской ходьбы в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Протяженность маршрута составила 4,4 км», — уточнили в городской администрации.

В пресс-службе отметили, что все участники мероприятия, среди которых было много людей старшего поколения, были награждены дипломами.

«Кроме того, после прохождения дистанции были отмечены отдельные участники в номинаций «Самый опытный участник», «Самый молодой участник», «Лучший номер художественной самодеятельности» и «Самый оригинальный наряд», — добавили в администрации Пензы.
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