Мэр Пензы поручил проверить загруженность спортобъектов Спорт

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил проверить эффективность использования помещений в спортивных учреждениях.

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«Нужно понять, задействованы ли они в полной степени. Возможно, что-то можно перепрофилировать или уплотнить, но при этом найти такие пути, чтобы не ухудшать условия для занятий детей. Такие помещения должны использоваться эффективно», — сказал он в ходе совещания в мэрии в пятницу, 16 июня.

Планируется, что учет помещений и инвентаризация имущества будут произведены в сооружениях, находящихся в ведении горспорткомитета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники совещания также обсудили возможность увеличения количества платных услуг и повышения стоимости уже существующих.