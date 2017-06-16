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Мэр Пензы поручил проверить загруженность спортобъектов

17:48 | 16.06.2017 | Спорт

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил проверить эффективность использования помещений в спортивных учреждениях.

Мэр Пензы поручил проверить загруженность спортобъектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно понять, задействованы ли они в полной степени. Возможно, что-то можно перепрофилировать или уплотнить, но при этом найти такие пути, чтобы не ухудшать условия для занятий детей. Такие помещения должны использоваться эффективно», — сказал он в ходе совещания в мэрии в пятницу, 16 июня.

Планируется, что учет помещений и инвентаризация имущества будут произведены в сооружениях, находящихся в ведении горспорткомитета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники совещания также обсудили возможность увеличения количества платных услуг и повышения стоимости уже существующих.
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